Fuertes rumores de crisis entre "Jujuy" Jiménez y Delpo

Que cómo la estoy llevando? 🙃 Aca, re tranquiii 😬 Alguien me cree que por las noches me duermo súper triste? Como con una angustia, no se una sensación rara...(ahí me pongo una meditación para relajar y dormir tranquila) después les paso por stories. Están buenísimas! De todos modos, siento que no debo ser la única no? 🥴 Pero al otro día, me despierto hago mi yoguita, mis respiraciones conscientes un poco de meditación, desayuno...y el día arranca. Yyyyy, PASAN COSAS 😳 Como estas por ejemplo 🤗 A ustedes? Como les pega? Les mando amooor y fuerzas! Vamos nosotros podemos 👊🏼👊🏼👊🏼 #quedateencasa