A solo unas semanas del nacimiento de su primer hijo con Nicole Neumann, el piloto Manu Urcera compartió detalles íntimos sobre cómo es la vida con su pequeño Cruz y el papel fundamental que desempeña Nicole como madre.

La pareja dio la bienvenida a su hijo el pasado 18 de junio mediante una cesárea programada, y desde entonces, la dinámica familiar se modificó significativamente.

En una reciente entrevista para el programa “Gol de Oro”, Manu no escatimó en elogios hacia la modelo. "Ella es la que está en todos los detalles y se ocupa del cuidado del bebé todo el tiempo", confesó el orgulloso papá primerizo, resaltando el rol activo y dedicado de Nicole, quien ya es mamá de Indiana, Allegra y Sienna Cubero.

El compromiso de Nicole Neumann como mamá

Manu destacó la dedicación de Nicole a quien describió como "super comprometida y encima de todos los detalles". Según el piloto, la modelo está a cargo del bebé durante todo el día, especialmente cuando él debe ausentarse por motivos de entrenamiento o trabajo. "Cuando tengo que salir a entrenar o por cosas de trabajo, ella está todo el tiempo con él, así que mil puntos, ¿no?", afirmó Urcera.

La experiencia del nacimiento de Cruz ha sido reveladora para Manu, quien admitió haber ganado una nueva apreciación por el papel de las mujeres en la familia. "A partir de ver el nacimiento de un bebé, o por lo menos a mí me pasó, y de todo el esfuerzo y de todo lo que da la madre, uno empieza a entender mucho más el rol de una mujer en la familia y ese papel fundamental. Así que estoy super agradecido y feliz", reflexionó el piloto.

A pesar de las demandas de la paternidad, Manu reveló que las noches no han sido tan desafiantes como esperaba. "De noche no tengo ningún problema para dormir. Realmente duerme bárbaro. Se despierta solo a tomar teta y no hace mucho ruido. Solo pide, toma teta y sigue durmiendo", explicó, añadiendo que, aunque no es el encargado de alimentar al bebé, se levanta ocasionalmente para asegurarse de que todo esté bien.

"Todo lo que conlleva ser papá intento aprenderlo y lo hago con amor, tratando de disfrutar el momento. Más allá de que obviamente hay situaciones que no son del todo divertidas o lindas, pero que en definitiva con amor uno las ve diferentes y trato de hacerlas como un aprendizaje más", concluyó.