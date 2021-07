Mar Tarrés, arrepentida de renunciar a La Academia: ¿se queda en el programa?

El escándalo de Mar Tarrés con su coach, Judith Kovalovsky sigue sumando episodios. Esta vez, Marcelo Tinelli se refirió a la polémica renuncia de La Academia y aseguró que la influencer quiere volver.

“Y me acaban de avisar que llamó Mar Tarrés recién que pide volver. Señoras y señores, no sabemos", disparó el conductor el lunes por la noches tras el escándalo desatado el viernes pasado en el set del reality televisivo.

Ahora, tras mostrarse arrepentida por su decisión e intentar lograr por todos los medios no quedarse afuera del certamen, Ángel de Brito confirmó que la participante sigue en carrera. "Después de renunciar públicamente, Mar Tarrés sigue en Showmatch LaAcademia con nueva coach", reveló el periodista en Twitter.



Tras la revelación del conductor de LAM, la participante no se expresó al respecto aunque se espera que rompa el silencio en la gala del miércoles ya que esta noche no habrá programa debido al partido de Copa América que disputa la Selección de fútbol argentina.

La fuerte denuncia de Mar Tarrés contra su coach

El domingo Mar Tarrés hizo expresa su decisión de renunciar a La Academia. "Es una mujer con mucha influencia en Canal Trece por su pareja. Es muy soberbia, autoritaria y cree que todos les tenemos que chupar las medias por el poder que ella tiene. Si no ensayábamos al horario que ella quería se enojaba", dijo sobre su coach Judith Kovalovsky.

"Exploté y hablé con la producción y renuncié porque no aguantaba más. Ellos me dijeron que me quede que me cambiarían de coach pero la verdad con tanto medios mintiendo y cubriéndola porque es la mujer del dueño de Polka no puedo seguir porque me duele que digan que la dejé sin trabajo, yo no soy como ella. Me voy yo antes de que digan eso. Que vuelva ella y que pongan a otra persona en mi lugar", disparó.