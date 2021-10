"Maradona: sueño bendito": Mercedes Morán y Pepe Monje revelan los detalles de la superproducción

“Maradona: sueño bendito” hizo su esperado estreno televisivo y no decepcionó. Pese a las críticas o fechas históricas erróneas que fueron ‘trending topic’ en las redes sociales, la realidad es que la serie de Amazon Prime Video sobre la vida de Diego Armando Maradona despertó pasiones en el público.

Tras el estreno del primer episodio en televisión de aire, ahora la plataforma de streaming ha puesto a disposición los primeros cinco capítulos de la producción en donde podremos ver los momentos más destacados de la vida del astro del fútbol, tanto en lo que fue su glorioso ascenso, como los momentos más trágicos de su historia.



Con un elenco impresionante de primeras figuras, “Maradona: sueño bendito” se posiciona como uno de los trabajos fílmicos que darán que hablar en las próximas semanas en donde Amazon terminará de subir los capítulos restantes (El 5 de noviembre se completará con dos episodios más, y luego uno por semana hasta llegar al total de 10).

Desde CARAS Digital entrevistamos a Mercedes Morán y a Pepe Monje, quienes le dan vida a Doña Tota y don Diego, los padres de Maradona. Los actores profundizaron sobre lo que fue filmar esta serie y en especial lo que implicó encarnar a estas figuras tan importantes en la vida del astro.



“Fue una manera de acercarme a lo que en general ya conocíamos y apoyarme en el vínculo de Tota con su familia y el rol de ella con todos. Fue muy emocionante para mí poder hacer, estar en las locaciones y conocer más, desde otro lugar, lo que fue la vida de diego”, aseguró Mercedes sobre el rol que le tocó interpretar en la serie.

“Son personajes que creo están en el inconsciente desde lo gráfico, desde la imagen fija, pero no desde lo cotidiano y eso me dio libertad para poder trabajar sin la necesidad de la cosa comparativa”, agregó Monje al respecto.

-¿Cómo fue para ustedes construir esta relación de esposos con sus personalidades tan diferentes?

MM: -Tota es una mujer endurecida por la vida, con un carácter fuerte y mi marido, es más sensible, más tierno. El vínculo lo trabajamos un poco con toda la información de estos personajes que están en el imaginario y también con la libertad que nos dio el director de construirlos.

PM: -La personalidad de Tota y la presencia que tiene Mercedes a mí me resultó más fácil trabajar. Se instalaba Tota y ahí Chitoro tiene un paso mucho más atrás. Eso me resultó más fácil, el poder contemplar desde el trabajo de la compañera.



-¿Tuvieron algún reparo cuando recibieron el guión?

MM: -A mí me pasó, que es algo que me pasa en general, necesité leerlo más de una vez. En este caso, en mis reuniones con el director buscaba que la historia fuera fiel a lo que sabemos y ese fue mi único reparo, sobre determinados personajes que conocemos y cómo estaban contados. Que no hubiera ningún tipo de especulación o alguna mirada lejana, que a veces sucede en producciones que son muy nuestras. Al poco tiempo de poder hablar todas estas cosas tuve la confianza para comprometerme con el proyecto de que iba a tener un espíritu y una calidad que me daba a mí la confianza para ser parte de esta historia.

PM: - A mí me convocaron por casting y tuve la suerte de hacer una escena con Nicolás (Goldschmidt) que es un chico con una gran generosidad y que estuvo brindado a compartir ese casting para poder apoyarme. Tuve un segundo llamado e hice una prueba con el director y ahí ya quería hacer el personaje. Esperé, lo deseé y por suerte llegó. Estoy emocionado y agradecido de poder encarar un personaje con un espíritu tan noble como es Chitoro, ojalá esté a la altura para personificar a este padre, que es un padre.



-¿Qué piensan de todo el contexto político y social por el cual está atravesada la serie?

MM: -Siempre que una historia que tiene el marco histórico correspondiente me parece que eso enriquece, hace más comprensible la historia y muchas de las respuestas a los tipos de reacciones que tienen los personajes. La vida de Diego fue muy pública, no revela nada nuevo, pero hay una sensibilidad con la que se la cuenta que en estos momentos la hacen conmovedora.

PM: -Está muy bien marcado y es una forma interesante de contar nuestra historia a través de una familia. Es muy nacional la serie en ese sentido, tiene sus ritmos, la luz y esas sombras que todos lo atravesamos, por algo gritábamos los goles de cierta forma, con ese valor agregado y eso es lo que a mí me interesó saber y cómo va a ser recibida en el mundo.



Diego Maradona en el imaginario y en la vida de los actores

Hablar de Maradona implica tocar infancias, momentos únicos, alegrías, gritos de gol, momentos en los que el mundo se detenía y las pantallas lo presentaban en sus éxitos y sus glorias.

“Diego me remite a mi infancia, al vínculo con mi padre que era una persona muy futbolera y es un personaje entrañable, tan singular e irrepetible, fue mucho más que un deportista, fue un artista. Es puro sentimiento. Para mí significó y resignificó al interpretar esta serie cómo me había acompañado en mi vida”, aseguró Mercedes sobre lo que implicó Diego Maradona en su vida.

Por su parte, Pepe Monje lo definió como el “arquetipo, el héroe, el mito a desarrollar, una historia a contar y observar en la que cada uno sacara sus propias conclusiones, un ser humano, un ser viviente”.



Elenco de lujo en una megaproducción nacional de alto vuelo

"Maradona: sueño bendito" está protagonizada por Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolas Goldschmidt interpretando a Diego Armando Maradona a lo largo de su vida y prolífica carrera, desde sus humildes comienzos en Villa Fiorito, hasta su revolucionaria carrera por el Barcelona y Nápoles. Finalmente, la serie mostrará su papel clave como líder de su equipo nacional al ganar la Copa Mundial en México ’86.

La serie también cuenta con la participación de Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Leonardo Sbaraglia, Peter Lanzani, Rita Cortese, Claudio Rissi y Jean Pierre Noher.

Producida por BTF Media, en coproducción con Dhana Media y Latin We, la serie biográfica fue grabada en locaciones de Argentina, España, Italia, Uruguay y México y cuenta con 10 episodios de una hora, que capturan momentos clave en la vida y carrera de la legendaria estrella de fútbol.

La serie es liderada por Alejandro Aimetta como showrunner y director de los episodios grabados en Argentina, México y Uruguay, quien también es uno de los escritores de la serie junto con Guillermo Salmerón (El Marginal) y Silvina Olschansky (El Marginal).