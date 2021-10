Dalma Maradona tras el estreno de la serie de Diego

El día de ayer se estrenó, "Maradona: Sueño Bendito" la serie inspirada en la vida de Diego Armando Maradona. A raíz de esto, Dalma Maradona, una de las hijas de Diego y quien siempre se mostró en contra de la producción de Amazon Prime Video, se expresó a través de las redes sociales.

“¡Hoy es una hermosa noche para dejar de seguir gente!”, manifestó la actriz en su cuenta en Twitter al inicio del primer capítulo que se emitió por El Nueve.

Dalma ya había anticipado que no estaba de acuerdo con algunos aspectos de la serie de Amazon. "Actores que me dijeron que contaban la serie desde el amor... (y sumó un montón de emojis llorando de risa). Una historia que no tiene nada que ver con la realidad nunca es desde el amor", decía hace un par de meses.