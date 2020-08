Marcela Tauro fue lapidaria con Nicolás Cabré

Hace unos pocos meses más precisamente en abril de este año, en medio de la pandemia y la cuarentena obligatoria, Laurita Fernández y Nicolás Cabré terminaron su relación y ella dijo que fue en buenos términos aunque al poco tiempo en una entrevista aseguró que sanó su dolor y recuperó su atoestima. En "Fantino a la Tarde" tocaron el tema y luego de que el conductor, Alejandro Fantino haga una introducción, Marcela Tauro destrozó a Cabré.

"Laurita contó cómo sanó el dolor por el fin de su romance con Nicolás Cabré. Ella dice 'recuperé la autoestima'. Es una frase muy fuerte de Laurita Fernández porque significa que ¿Cabré le había dañado la autoestima? ¿Cabré daña la autoestima?", dijo Alejandro y Tauro lo interrumpió: "¡Sí él le dañó la autoestima!".

Ante la interrupción, Fantino le dio vía libre a Marcela y ella siguió sin piedad: “Eso me pareció fuerte. Esto representa a muchas mujeres en la Argentina. Hay muchas mujeres que me escriben, que tuvieron relaciones tóxicas, que quedaron con la autoestima mal, que sienten que no sirven para nada. Y me parece bueno este tema para tratarlo, porque si le pasa a Laurita que es una chica joven y exitosa, con un futuro brillante…", y siguió...

"Ella se puso de novia con un señor que ha salido con las mujeres más bellas de la Argentina y con todas terminó mal. Eugenia Tobal también terminó con la autoestima por el piso porque la dejó por la China Suárez. No importa el motivo, puede ser que te dejen por otra mujer o por cómo te traten... Esta es una cosa que se está dando en muchas parejas. Por suerte, Laurita lo pudo sanar y lo pudo contar. Lo tiene superado y ahora tiene la autoestima bien".