Luego de que Morena Rial destapara la olla contra Jorge Rial, ahora todo el mundo tiene algo para decir del polémico periodista. Recientemente, Marcela Tauro recordó un fuerte dato sobre quien fuera su colega en "Intrusos" y sorprendió a todos.

“Él se mandaba muchas. Un día dijo al aire, que casi más me muero. Porque estaba enojado con Gómez Rinaldi, que había desaparecido uno o dos meses. Al final Daniel me contacta, me pide salir en la radio, en el programa que hacía con Polino, y ahí cuenta que no vuelve a ‘Intrusos’ porque estaba con ataques de pánico. Rial escuchó la nota y me mandó un mensaje diciéndome ‘tu amigo, mirá’…bueno, escribió de todo”, comenzó relatando Marcela sobre la insólita anécdota.

“Pero al lunes siguiente, Rial viene y dice barbaridades de Rinaldi. Le deseó la muerte a él, y yo ese día salté y le dije que no podía decir esas cosas", dijo Tauro sobre este momento.

Luego, la periodista reveló cuándo se rompió su vínculo con Rial: "Más allá de que Daniel era mi amigo, yo en el corte le dije a Jorge que él como persona quedaba para el orto. Le dije que pensara un poco. Y cuando directamente lo desconocí a Rial, fue con lo de Ventura. Al día siguiente que Luis habló en el programa, tuvimos una reunión y Jorge estaba sacado, jamás lo vi así”.

El trato de Jorge Rial a Marcela Tauro mientras estaba embarazada

Continuando con su descargo contra Jorge Rial, la panelista supo reconocer un momento en que cambió definitivamente y no dudó en contarlo. "Yo creo que lo que a Jorge le pasó y por lo que hizo un clic conmigo, fue cuando quedé embarazada", dijo en el programa que ahora conduce Flor de la V.

"Lo que voy a contar es una percepción personal. Jorge fue uno de los primeros que se enteró y vivió mi embarazo de cero. Entonces él, que quería ser papá, y lo digo desde ese lugar, me parece que me vio con una heroína con todo lo que me pasó que casi más me muero y toda la historia. Y ahí sentí un antes y un después en mi relación con él", prosiguió Marcela Tauro.

Por último, reconoció que a partir de ahí Jorge Rial comenzó a tratarla mejor y le agradeció por eso. "Me apañó más, si se quiere. Y, además, le gustaba mi estilo de periodismo. Eso siempre le gustó. Esto nunca lo hablé con él, pero estuvo muy atento. Por eso sentí que fue un antes y un después. Yo estoy agradecida porque me dejó ser", cerró Marcela Tauro.

VO