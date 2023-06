Marcela Tauro tuvo una estrecha relación con Jorge Rial cuando se encontraba trabajando de panelista en Intrusos, el programa creado por el conductor de Argenzuela. Su relación fue buena en su momento, aunque luego cambió y la periodista contó muchas veces los malos tratos que tuvo él hacia ella. Incluso, una vez lo expuso al aire. Ahora que Morena Rial inició un escándalo cuando reveló muchos detalles sensibles de su relación con su padre en A La Tarde, la panelista volvió a hablar de él.

En Intrusos, Marcela Tauro contó todos los detalles de su vínculo con Jorge Rial y cómo fue cambiando. En medio de esa charla, la panelista supo reconocer un momento en que cambió definitivamente y no dudó en contarlo. "Yo creo que lo que a Jorge le pasó y por lo que hizo un clic conmigo, fue cuando quedé embarazada", inició el relato en el programa que ahora conduce Flor de la V.

Marcela Tauro en Intrusos

Después, aclaró que es una opinión de ella y retomó el relato. "Lo que voy a contar es una percepción personal. Jorge fue uno de los primeros que se enteró y vivió mi embarazo de cero. Entonces él, que quería ser papá, y lo digo desde ese lugar, me parece que me vio con una heroína con todo lo que me pasó que casi más me muero y toda la historia. Y ahí sentí un antes y un después en mi relación con él", prosiguió Marcela Tauro.

Por último, reconoció que a partir de ahí Jorge Rial comenzó a tratarla mejor y le agradeció por eso. "Me apañó más, si se quiere. Y, además, le gustaba mi estilo de periodismo. Eso siempre le gustó. Esto nunca lo hablé con él, pero estuvo muy atento. Por eso sentí que fue un antes y un después. Yo estoy agradecida porque me dejó ser", cerró Marcela Tauro.

Marcela Tauro se cruzó con Luis Ventura al aire

Morena Rial creó un escándalo tremendo cuando comenzó a ventilar toda la información sobre su conflictiva relación con Jorge Rial. A partir de ahí, algunas figuras del medio quedaron pegados por su cercanía con los involucrados. Uno de ellos es Luis Ventura por haber sido un íntimo amigo del conductor de Argenzuela. Por eso, Marcela Tauro fue dura con el periodista y opinó sobre cómo está actuando.

"Yo a Luis me parece que lo correría", comentó en una nota con LAM. El notero, agregó: "Ante esta situación, que no esté sentado ahí, mejor. Quedaba como una complicidad, toda la situación, en buen término".

Marcela Tauro enfrentó a Luis Ventura

Pero Marcela Tauro siguió: "A lo mejor necesitaba, porque obviamente es su tío, la contiene, y él hace muchas cosas por ella". El notero intentó defender a Luis al decir que el periodista intentó mantener el silencio en varias ocasiones. Ella, respondió: "Lo que pasa es que, cuando Luis explota, explota y te dice... habló de un montón de situaciones. A eso voy, de situaciones que por ahí no está bueno que lo cuente. Yo lo conozco a Luis y no lo dijo de maldad, pero queda mal al divino botón. No es un mal tipo, al contrario, un tipo que siempre está. Pero bueno, son internas entre ellos, que evidentemente no saldaron".

NL.