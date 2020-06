Mariana Gallego, la abogada, esposa de Mauricio D'Alessandro dio positivo de COVID-19

Luego de comenzar a sentir malestar, un poco de fiebre y un estado gripal, Mariana Gallego, la mediática abogada también esposa de Mauricio D'Alessandro decidió someterse al hisopado para ver su había contraído COVID-19, y el resultado arrojó que se contagio y que es positiva de Coronavirus a pesar de que ella, según contó en "Los Angeles a la Mañana", casi no sale de su casa. Quien también se sometió a la prueba fue su marido pero dio negativo. Ambos comparten la vivienda.

"Estamos conviviendo de formal normal yo duermo en el dormitorio de huéspedes y ella en la habitación principal. Para comer no compartimos ningún cubierto ni nada que haya usado ella uso yo. Comemos en la mesa a una distancia muy considerable y ahora hay que esperar unos 15 días para que le vuelvan a realizar el hisopado y ver si se le fue el virus", contó él en el programa de Angel de Brito.

"La semana pasada fui a un supermercado grande... capaz ahí. Lo que puedo decir es que no siento nada de aromas y me dieron una cucharada de vinagre que para mi, fue como agua. Sacando eso, yo me siento bárbara", dijo y contó: "Por recomendación de mi médico, me di la vacuna de la gripe y si bien ya me habían dicho que podía experimentar síntomas de gripe, ni bien sentí una picazón en la garganta me hice el test. Yo soy un poco hipocondríaca, me lo hice por eso, y resultó positivo"