La palabra de Diego Latorre tras escuchar el triste relato de su hija, Lola, en "PH"

El sábado por la noche Lola Latorre fue una de las estrellas invitadas a "Podemos hablar", el programa de Andy Kusnetzoff por Telefe, y no pudo evitar llorar al hablar de la relación que se quebrantó con su padre luego del affaire que mantuvo su padre, Diego Latorre con la recordada Natacha Jaitt. Ahora, tras ver a su hija devastada, el comentarista deportivo envió un claro mensaje dirigido a su familia por intermedio de Instagram.

"No me quiero poner sensible, me cuesta mucho hablar de este tema. No se si fue un enojo, me sentí traicionada como hija. Hoy en día me cuesta un montón la relación. No tengo una muy buena relación con él. Intento cada día olvidarme y superar eso que me cuesta. Mamá (es súper guerrera y me enseñó a ser fuerte y que estas cosas pasan. Sigue siendo mi papá, me dio un montón de cosas, y no me puedo olvidar de eso. Yo lo amo pero esto que pasó me rompió el corazón y hoy en día sigo enojada, frustrada", dijo Lola al tiempo que Coco Sily otro de los invitados al ciclo trataba de consolarla diciéndole que a medida que uno va creciendo va cometiendo errores y que hay que saber perdonar.

El domingo, luego de que hablara Yanina, Diego no perdió el tiempo y rápidamente utilizó su cuenta de Instagram para enviarle un claro y fuerte mensaje a su esposa, su hija y su otro hijo, Dieguito: "Siempre voy a cuidarlos y acompañarlos. Los amo mucho", escribió junto a una foto en la que se ven abrazados los tres integrantes de su familia.