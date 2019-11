Mariana Nannis volvió a la Argentina: "Me dijeron que iba a aparecer muerta"

Luego de unos meses de silencio y refugio en su casa de Marbella, y tras el casamiento chamánico de su exmarido, Claudio Caniggia (52) con Sofía Bonelli, Mariana Nannis (52) regresó a la Argentina "para reclamar el 50 por ciento de todo el dinero que ha generado mi marido" y hacer las denuncias pertinentes por varios asuntos que muy tranquila relató en una nota exclusiva a "Involucrados", el ciclo de América Tv.

"Estoy fuerte, no puedo dejar que me humillen, que me oculten el patrimonio, no quiero ni un dólar más ni uno menos, quiero lo que me pertenece a mí y a mis hijos. Estuve 30 años con un hombre que no me supo valorar. Pero ahora estoy muy contenida", comenzó diciendo Mariana junto a su abogado el doctor, Carlos Broitman.

En una entrevista en la que habló de todo, contó que recibió amenazas de muerte desde que comenzó a contar las circunstancias de vida que tuvo con el exjugador: "Me mandaron mensajes diciendo que iba a aparecer muerta. Cuando tu marido te dice que si lo denuncias tu cabeza va a rodar, obvio que tenés miedo. A mis hijos no los amenazaron con que su cabeza iba a rodar pero ¿Dónde viste una adicto que no haga sufrir a su familia?", contó.

Finalmente cuando le preguntaron si lloró en este último tiempo ella sorprendió: “Ya lloré 30 años porque me cagaban a palos porque no quería tener sexo. Me agarraba y me pegaba. Ahora tengo que hacer todas las denuncias que tenga que hacer y recuperar mi dignidad. No podía hacer la denuncia porque me amenazaban, me decía que era amigo de la policía y que después de hacer la denuncia mi cabeza iba a rodar".