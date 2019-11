La inesperada confesión de Martín Baclini sobre Cinthia Fernández

Hace tan sólo unos meses atrás eran una de las parejas más estables del universo de las celebridades argentinas. Pero con el tiempo, aparentemente, la relación se fue desgastando y la semana pasada, Cinthia Fernández y el empresario Martín Baclini, quien además es su pareja de baile en el “Súper Bailando”, decidieron terminar la relación.

Hubo llantos en la pista de “ShowMatch” y situaciones incómodas que viven día a día en los ensayos, pero aunque su ruptura fue hace muy poco, hoy, en “Pamela a la Tarde”, el ciclo de América conducido por Pamela David, Baclini hizo una profunda y sentida confesión: aún ama a Cinthia Fernández.

“A Cinthia la amo y siento un amor más humano que de otra cosa. Con Cin estamos separados, esa es la verdad. Aprendí a aceptar la vida como es, si no es un disparate. Y como te digo que la amo también te digo que si ella se enamora la semana que viene me voy a sentir feliz”, comenzó diciendo

“Cada uno maneja el duelo de una manera. Yo estoy en mi casa solo, estoy conmigo mismo y entiendo que nadie me va a ayudar si no lo hago yo. Con respecto a la separación creo que fue lo más sano porque discutíamos por pavadas y ya no se aguantaba más. En lo que respecta a mi todo lo que me permita ayudarla lo voy a hacer, aunque se enamore de otro, graba el tape porque estoy 100 por ciento seguro de lo que digo”, afirmó e impresionó a todos con su honestidad brutal.

¿Habrá reconciliación?