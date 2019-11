La dura acusación de Yanina Latorre contra el novio de Pampita

Yanina Latorre atacó con todo a Roberto García Mortián, futuro marido de Pampita.

La panelista de Los ángeles a la mañana aseguró que el empresario debe dos millones de pesos en expensas y que tiene las pruebas para acreditarlo. La esposa de Diego Latorre dio esta información cuando surgió el rumor de que había propuesto matrimonio a Ingrid Grudke antes que a la modelo.

“Dice que le inventaron lo de Ingrid Grudke y que le inventaron que debe expensas”, dijo Karina Iavícoli otra de las panelistas del ciclo. “¡No, no lo inventaron! Decile que no me provoque porque yo tengo los documentos de los dos palos de expensas que debe”, le retrucó Yanina.

Luego, dio más información sobre esta importante acusación. “En un departamento alquilado y que, como no es de él, fue a la reunión de consorcio (y está grabado), se les cagó de risa en la cara, con el perdón de la palabra. Yo no quería dar toda esta data que tengo, pero tengo mucha data, chicos”, disparó.