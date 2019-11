La palabra de Ingrid Grudke, tras los rumores de romance con García Moritán

Ingrid Grudke (42) fue vinculada a Roberto García Moritán, futuro marido de Pampita. Según contó Laura Ubfal, el empresario propuso matrimonio a la modelo antes de conocer a la morocha.

Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida por "Robert" quien negó conocer a la sensual rubia. "A las dos únicas mujeres que propuse matrimonio, fueron a Milagros (Britos) y a Carolina", dijo el morocho.

Ahora, le tocó el turno a la top de dar su versión y, mediante un mensaje de WhatsApp que envió a Yanina Latorre, se refirió a estos rumores. "No me importa nada de lo que se dice, me estalló el celular con esta noticia", dijo la blonda. "Estoy de novia y enamorada", cerró.

Después de su relación con Cristobal López, Grudke apostó otra vez al amor con el empresario marplatense Martín Colantonio (45), a quien conoció en febrero de 2018 en "La feliz"