El papelón de Laurita Fernández tras acompañar a Cabré a una maratón

Laurita Fernández vive un gran momento sentimental con Nicolás Cabré, tanto es así que la actriz se anima a halar de su intimidad con su pareja.

En esta oportunidad, la bella rubia reveló el papelón que pasó junto a Cabré durante una carrera de running. Hace unos días, Laurita mostró en sus redes que corrió junto a su novio una carrera de 10 kilómetros, sin embargo, ella no se habría anotado voluntariamente y pese a que fue un lindo momento, tuvo algunos contratiempos.

“Mi hermana también corre, ¡así que rodeada! Me anotaron ellos en la carrera porque ellos la corrían. Les dije 'me están cargando' y me dijeron 'no, la vas a hacer'", comenzó Fernández en una entrevista con Javier Ponzone. "No corro ni a la esquina, nada. Hago para los glúteos un poquito y nada más”, agregó.

“Me embocaron en esa carrera y son muy temprano. Entonces eran siete y media, ocho, y Nico me despierta. Lo primero que dije fue ‘no, me quedo durmiendo’, y él se quedó triste. Entonces lo escucho que se ponía las zapatillas, que hablaba con mi hermana, así que abrí los ojos y dije 'me voy a sentir re culpable si no voy'", continuó su relato.

Sobre el gran momento, Laurita confesó: “Estábamos los tres juntos y se produce algo muy lindo porque la gente que está mirando te empieza a agitar y alentar a que corras. Nos conocían y nos decían '¡vamos Nico! ¡Era un papelón total! Es que re quería parar y estaban las chicas alentando y yo por dentro me estaba muriendo, decía 'cuánto falta'".

Por último, la bailarina reconoció que su esfuerzo tuvo recompenza: “¡Después fui y me clavé una hamburguesa, y comés sin culpa!".