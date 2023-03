Marcos Ginocchio se convirtió en el nuevo ganador de Gran Hermano. El "Primo" se llevó una gran cifra de votos positivos que hicieron que se consagre en el reality. Sin embargo, no fue el preferido de todo el mundo.

Tildado de "tibio" o de "planta", muchos televidentes preferían ver ganar a Nacho Castañares o a Julieta Poggio. Una de las detractoras públicas de Marcos es nada más y nada menos que Marianela Mirra, quien tras ver el resultado del programa, se manifestó en sus redes sociales.

"Me aburren, esta cuenta vuelve a ser privada. Ni me hace feliz ni tengo porqué llorar porque un tal 'Marcos' gane GH. Yo tuve un momento único en la historia, lo viví y disfruté a lo grande. Hoy mi vida es más que eso. Cómprense una vida, bebés. Ah cierto, ¿qué ganaron ustedes? ¿Ya son parientes del primo? Jaja ¡besos!".

El descargo de Marianela Mirra previo a la final de Gran Hermano

Días atrás, Mirra también había opinado en contra de Marcos Ginocchio.

"Ojalá se vaya Marcos de GH, por misógino. ¡Qué le pasa con las mujeres a ese flaco! Déjense de joder. El pibe no se banca a las minas, no quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero. Yo le puedo aflojar al botox, pero Marcos nos odia o nos teme a las mujeres. Aguante Nacho", escribió Mirra días atrás.

