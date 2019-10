Marixa Balli sufrió un accidente: cayó de cinco metros de altura

View this post on Instagram

Hoy 13 de Octubre se cumple un año que JUAN MANUEL CASTAM ASESINÓ A MI HERMANO ,me costó mucho transitar este día junto a mi madre Increíble no verte más ,no reír juntos ,tú sonrisa inolvidable con esos ojos pícaros Se te extraña con el alma en llamas El 1 de noviembre este HDP de JUAN MANUEL CASTAM tiene una audiencia porque su abogado pide una PROBATION Para quedar libre de condena y aquí no paso nada ...arregla hacer trabajos comunitarios o le quitan por un tiempo el registro de conducir y el tipo queda libre de culpa TOTAL QUITARLE LA VIDA A UNA PERSONA ES BARATO NO HAY PENA ...la verdad increíble las leyes blandas de este país ,se nos ríen en la cara Pero lo más increíble es que JUAN MANUEL CASTAM TIENE OTRA CAUSA POR LESIONES CULPOSAS EN EL AÑO 2013 (juzgado 61 secretaría 67) por lo cual el FISCAL de Juicio titular de la Fiscalía Nro 19 EDUARDO MARINA tiene que OPONERSE... CÓMO REPRESENTANTE DEL ESTADO DE OTRA FORMA SE DARÍA LA MALA APLICACIÓN DE UN INSTITUTO (PROBATION) y llevaría a darle IMPUNIDAD A UN ASESINO ya la ley no actuó severa en un primer episodio,y de esa manera mi hermano encontró la muerte Espero que la justicia actúe como tiene que ser en este nuevo episodio mortífero Y que el FISCAL NO LO CONVALIDE Y EL JUEZ NO LO APLIQUE Condena para los asesinos Espero pronto darte una cristiana sepultura ,te quiero con el alma 🙏🏻❤️