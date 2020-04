¿Qué pasó ayer? La noche de descontrol de Martín Baclini en Las Vegas

Martín Baclini fue uno de los protagonistas de El muro infernal, programa que conduce Marley por Telefe, y reveló una insólita anécdota de descontrol en Las Vegas.

El ex de Cinthia Fernández protagonizó del segmento "Yo nunca" y debió hacerse cargo de la consigna "Yo nunca me emborraché tanto que al día siguiente no me acordaba de nada". " Es muy fuerte, caí una noche y no sé por qué terminé con otra ropa . Aparecí con una peluca que era de un chico de la calle. Un desastre fue", contó entre risas.

Luego, Marley no lo dejó solo e hizo lo suyo pero mandó al frente a Gastón Pauls. "Nos echaron de un boliche a los dos, un strip club, porque estábamos borrachos", dijo y agregó: "En en realidad era yo el que me había pasado de alcohol, él me acompañó cuando me sacaron. Aparentemente se me escaparon las manos, era muy joven".