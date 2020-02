Martín Baclini quiere enfrentar a Cinthia Fernández en el Bailando 2020

Martín Baclini y Cinthia Fernández siguen dando que hablar y ahora, luego de que el empresario hiciera un chiste sobre las hijas de su ex y ella respondiera desconcertada, volvió a generar polémica cuando visitó Nosotros en la mañana y admitió sus ganas de participar en la próxima temporada de Bailando por un sueño.

"Si es con una pareja que pueda llevar alegría y felicidad a la pista, sí. Si es para sumar conflicto, no. Sé que con Mariana Antoniale y Luciana Salazar voy a restar", comenzó Baclini.

"Sé que le haría daño a Cinthia que es la que me trajo al medio. Estoy sentado acá gracias a Cinthia y no lo haría sabiendo que le voy a hacer daño. Con Luciana y con Mariana no porque con Cinthia tuve una historia. Con Loli también tuvo algunos encontronazos", agregó luego, teniendo palabras cordiales para su ex.

"Aceptaría bailar con una bailarina y que Cinthia también esté, claro. Me encantaría que esté Cinthia antes que yo porque ella necesita el trabajo. Ojalá esté", cerró.