Martín Baclini le respondió a Cinthia Fernández luego de ser acusado de "busca fama"

Si bien desde que se separaron, durante un largo tiempo, Cinthia Fernández y Martín Baclini mantuvieron una gran relación, en este último tiempo fueron varios los ataques de la panelista y bailarina a su expareja, lo trato de "lobo disfrazado de cordero", dijo que nunca la amo y que la utilizó y hoy en "Los Angeles a la Mañana", aseguró que "le gusta la fama", que la consiguió gracias a ella y que hasta "la enamoró" para hacerse conocido. Dijo también que le molesta que él vaya con su novia al "Bailando" y disparó munición pesada sin detenerse.

Una vez que concluyó el programa, CARAS Digital se comunicó con Martín para saber si había visto el ciclo y que tenía que decir al respecto y el empresario no se guardó nada: “Que vaya al “Bailando” con mi novia no veo que tenga nada de malo, respeto su posición (por Cinthia) pero el problema no es ese, el problema es que haya conocido a otra mujer, a mi pareja. Todo esto surgió desde que yo le conté que estaba saliendo con Agus (Agazzani) y me gustaría dejar algo en claro, yo le conté a Cinthia que fui a cenar con Agustina y que nos conocimos, no fue que se enteró por un tercero, yo soy muy respetuoso de la relación que tuve con ella y no quería que se entere por un tercero de que estaba conociendo a alguien. Yo le mandé un mensaje contándole que estaba con Agustina y a partir de ahí pasó todo lo que viene pasando. Pero bueno, respeto su enojo, pero lo que no entiendo es porque dos personas que tuvieron algo tan lindo como lo que yo tuve con Cinthia no puedan trabajar en el mismo lugar, pero bueno, no puedo hacer nada al respecto”, comenzó diciendo.

“Con respecto a que busco la fama la verdad es que no siento que vaya al “Bailando” por eso, lo hago porque yo me divierto, me hace bien, me saca de mi rutina diaria. No pasa por si me interesa la fama o no, me hace bien hacerlo. Yo del medio disfruto y me encanta porque es un puente para poder llegar a más personas y para poder donar los sueldos que vaya cobrando de los medios. ¿Sabes lo feliz que me hace poder ayudar a personas que realmente lo necesitan? A mí no me interesa la plata, no me interesa el conflicto con Cinthia o con otra personas, me interesa divertirme en el “Bailando” y poder, como dije antes y disculpame si soy repetitivo, donar mi sueldo para que se compren alimentos para quienes lo necesitan o se construyan instalaciones o se utilice para lo que haga falta”, comentó y siguió algo triste por las acusaciones de su ex...

“A veces siento que me pone en un lugar en donde no merezco estar. Me pone triste, no me gusta, pero todos tenemos una parte humana en donde debemos entender al otro y yo haga mal o haga bien, entiendo el enojo de Cinthia y su mal estar. Soy así, no sé enojarme con la gente y menos con aquellas personas que quiero, prefiero agachar la cabeza y entender antes que salir a responder con ataques", finalizó.

La pregunta es hasta cuándo se aguantará los ataques de Cinthia, ¿podrá sostenerlo en plena competencia cuando comience el Bailando?