Martín Baclini se iba a operar pero abandonó la clínica inesperadamente por una "señal"

La noticia se conoció esta mañana cuando en "LAM", el programa de Angel de Brito en "El Trece" contó que Martín Baclini, quien tenía programada una operación para sanar su hernia inguinal del lado izquierdo, se internó pero antes de entrar a quirófano sintió una "señal "del corazón" y abandonó el lugar sin ser intervenido. En el programa matutino deslizaron en el panel que el joven rosarino se fue haciendo un escándalo en la clínica y por eso CARAS Digital se comunicó con él para saber la verdad de lo que ocurrió.

Martín no sólo atendió con su amabilidad de siempre a este portal sino que aportó las pruebas de que entre él y la clínica no hubo ningún confrontamiento: "No sé sinceramente porqué dijeron eso, tengo acá las pruebas en un chat con las personas de la clínica en la que demuestra que quedamos en la mejor de las relaciones y que me respetaron muchísimo y yo les pedí disculpas por lo ocurrido", comenzó contando el participante de "Bailando por un Sueño"

"Lo que pasó fue que me pusieron el suero y me dolió muchísimo .La enfermera, muy gentil y amorosa me explicó que se me había roto una venita y que me lo tenía que sacar y volver a colocar. Ahí fue como, no sé... Mi corazón me dijo que no era momento de operarme. Le agradecí a la clínica le pedí disculpas a todos y eso fue todo. Fue como una señal, no se dio en forma natural y fue eso simplemente nada mas, por eso esta bueno manejarse con la verdad y la transparencia, y las pruebas las tenes en estos mensajes que te paso, me atendieron bárbaro y todo quedo súper claro. Estaba en la habitación previo a ingresar a quirófano donde colocan la sedación y todo lo demás y sucedió lo que te conté.

Aquí el mensaje que compartió Baclini con Gustavo una de las autoridades del centro.