Mati Napp habló del abrazo con Flor Vigna: "Fue raro y no hacía falta"

La reacción de Flor Vigna de ir a corriendo a los brazos de Mati Napp luego de que Flavio Mendoza le pidiera a la participante que selle la gran final junto a Nico Occhiato con un abrazo, enojó a varias personas entre ellas al coach, quien manifestó su incomodidad ante la situación.

Indagada por su actitud, Flor abrió su corazón en el programa Hay que ver: "Necesitaba ese abrazo con Nico porque lo quiero mucho y también necesitaba ese abrazo con Mati porque viví muchas cosas con él", había dicho, sincera.

Más tarde, Napp habló sobre sus sentimientos ante la gran final y sentenció: "La verdad es que fue una gran final. Lo dimos todo, demostramos por qué estábamos en esa instancia y estamos muy contentos de todo lo que demostró el equipo, de cómo se dio todo y ahora, el año que viene veremos qué onda", expresó en un mano a mano con Pampita Online.

En cuanto a su relación con Vigna, fue tajante y contundente: "Con Flor muy bien. Empezamos y terminamos como equipo y eso es lo más importante. ¿Si va a seguir la relación con ella después del Bailando? No, ya está. Pero ya habíamos terminado hace como dos meses más o menos".

Para finalizar, el coach dio detalles de cómo se sintió cuando la participante corrió a sus brazos luego de abrazar a su expareja:"Fue raro, pero ella es así. A mí me sorprendió, no me lo esperaba. Yo estaba bien. Yo siento, y después ella lo dijo, que lo hizo por algo de incomodidad. Pero la verdad es que yo estaba perfecto, estaba muy bien con mi familia y mis amigos. Hace como un mes, más o menos, que estoy feliz y no hacía falta… pero qué se yo, pasó".