¿Mati Napp con Noelia Marzol? La pregunta de Ángel de Brito que desató la polémica

Ángel de Brito desató una verdadera polémica en el Bailando luego de que Flor Vigna y Facundo Mazzei bailaran el reggaeton. Antes de darle su devolución a la pareja, el jurado del certamen se dirigió a Mati Napp y le preguntó: "Quería saber si era cierto lo que dijeron de que estuviste con Noelia Marzol".

"Poné los fideos", acotó Marcelo Tinelli mientras Napp ensayaba una controvertida respuesta: "La verdad es que estoy acá para mi equipo, no voy a hablar de mi vida personal", lanzó el coach.

"Pero no lo desmentiste", insistió De Brito. "No, no lo desmentí", dijo Mati con suma seriedad.

"Calculo que fue este año. ¿Vos sabías, Flor?", le preguntó Ángel a Vigna, expareja del coreógrafo. "No, la verdad… pará. Cuando estuvimos juntos, fuimos muy blancos y nos contamos todo", dijo la bailarina un poco incómoda.

"Yo no puedo decir nada de él, fue un hombre espectacular", continuó Flor. "Si él estuvo con otras mujeres anteriormente, está muy bien porque es libre de explorar su vida y no le estaba haciendo mal a nadie", agregó.

"Gracias Ángel por la pregunta, pero estoy acá para ellos y quiero responder nada más sobre mi coreografía", acotó el coreógrafo.

"Si salís con famosas, sabés que va a ser tema", cerró Ángel ante la sorpresa de todos los presentes.

¡Tremendo!