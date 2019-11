Flor Vigna, en su peor momento: abandonó un móvil en medio de un ataque de furia

Desde que confirmó su ruptura con Mati Napp, las cosas no fueron fáciles para Flor Vigna. La bailarina se vio involucrada en una polémica cuando, según informó Angel de Brito, los motivos de separación con el coach habría sido por un encuentro con su ex, Nico Occhiato.

Pero al negar estas versiones, la ex chica Combate se enfrentó a un móvil de Los ángeles de la mañana y manifestó su enojo por las versiones que lanzó el conductor del ciclo. "No pasa nada, no quiero que mi vida sea una novela", dijo Flor en la nota al borde de las lágrimas.

Antes, Vigna contó en el Bailando por qué había decidido "borrarse" de las redes sociales y tiró un palito al programa de De Brito. “Pero me pasó que había muchos programas hablando de nosotros, nosotros ya dimos nuestro parecer (refiriéndose a su relación con Mati Napp), ya dijimos lo que había pasado. Dije que necesitaba desconectarme un poco porque estaba mal al pepe. ¿Por qué voy a estar mal por el qué dirán?”, dijo la actriz como excusa a esta decisión.