La drástica decisión que tomó Mati Napp tras su separación de Flor Vigna

Ángel De Brito anunció que Mati Napp habló con la producción del Bailando porque tiene pensado renunciar al programa tras la separación de Flor Vigna. Recién se iría después del ritmo Homenajes.

El conductor contó que el coreógrafo se reunió con otros colegas para definir su futuro. Cinthia Fernández, que estaba en el piso, reveló: "Les dijo que después de Homenajes renunciaba. Esto es lo que se habló, no sé si en un momento de calentura. Después no sé qué hará. Lo que dijo en un grupo de coaches es que tenía ganas de renunciar".

"A mí eso me suena a venganza", especuló Karina Iavícoli. Mientras que Yanina Latorre no estuvo de acuerdo y olfateó que "para mí hay algo más que no estamos sabiendo. Acá hay algo más groso que no sé si lo sabe Ángel". Y el periodista coincidió: "No lo sé pero también pienso que hay otra cosa".

Yanina insistió en que "Mati Napp no es un tipo reaccionario. Ayer hablaba con mucha gente en La Corte, que nunca habla. También llamó él para salir al aire con Noe. Fue a decir que renuncia... Acá hay algo más".

"Hay muchas cosas que se están diciendo, que alguien hizo que se corran, porque alguien abrió la boca para que se sepan y a él le molestan porque él no habló con nadie", agregó Ángel.

Cerca del final, Karina explicó que "ella es viva, lo digo como un piropo, que de un tiempo a esta parte aprendió a manejarse y a mostrarse de otra forma, que ya sabe cómo tienen que manejarse los famosos. Por ejemplo yo la llamé un montón de veces y no me contestaba, pero anoche hablamos a las dos de la mañana".

"¡A mí no me contestó!", cerró Ángel con humor.