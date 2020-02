Conocé a la nueva novia de Mati Napp que se parece a Flor Vigna

El tiempo pasó y para Mati Napp es momento de dar vuelta la página. El coach del Bailando se olvidó de Flor Vigna y está muy cerca de la actriz peruana Ximena Palomino.

Según confirmaron en LAM, el coreógrafo está feliz con este nuevo romance que va por buen camino. Los indicios de la relación se dieron el domingo cuando la joven y Mati asistieron al partido de River contra Banfield.

Ximena tiene 26 y participó en 2018 en la serie "Cumbia pop" y también formó parte del elenco de la telenovela "Ojitos hechiceros 2" en Perú. Mientras que en 2019 grabó cuatro capítulos para la serie "Bia", de Disney en Argentina.

“El hermano de Mati, que es muy talentoso, está triunfando desde hace mucho tiempo en Perú, y de hecho ganó ‘Combate’ allá. Hizo una película, y su esposa, la cuñada de Mati Napp, también es actriz, y son amigos de Ximena. Obviamente, Mati, cuando se estrenó la película, fue para allá a ver a su hermano. Le presentan a Ximena en el estreno y se vino con una novia de allá. Ella ya estaba acá cuando vino el otro día a LAM y se hizo el distraído. Y ayer fueron a ver a River a la cancha. Hacen historias los dos, pero por separado. Algunos dicen que se parece a Flor Vigna”, contó Karina Iavícoli en el programa de Angel de BRITO.

Días atrás, Napp se refirió a su mediática relación con Vigna. “Estoy muy bien, disfrutando. Me fui de vacaciones, que hace siete años que no me tomaba vacaciones. Estoy soltero. Ahora no estoy de novio, igual me engancho fácil”, dijo en Los ángeles de la mañana.

“¿Extrañás a Flor?”.le preguntaron en el ciclo y el coreógrafo disparó: “Un montón, la verdad jajaja ¿Qué es esa pregunta? ¿Vivimos todo del pasado? No, la verdad es que estoy tranquilo. Ya a unas semanas antes de que termine el programa, estaba mejor. Sí tuve mis días y mis momentos pero al final del programa ya estaba bien”.

Luego, "las angelitas" quisieron indagar más sobre la decisión de mezclar el trabajo con el amor. “¿Estás seguro de que no te arrepentís? No te voy a preguntar más porque somos amigos”, dijo Yanina Latorre. “Hubo momentos malos, pero la verdad es que me voy a quedar con los momentos lindos”, reconoció él.