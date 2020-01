¡La guerra menos pensada! Matías Defederico atacó a Ángel de Brito

En medio del escándalo que Cinthia Fernández, Matías Defederico enfrentó las críticas y a quienes lo cuestionan por "ser un padre ausente".

Es que, luego de compartir una imagen con una de sus hijas, el deportista le contestó a un seguidor que le consultó por "esta fama". "¿No te da por las pelotas que digan que sos un padre ausente en todos los sentidos? Dijeron que ni siquiera estás presente en la vida de las nenas cuando se ve que lo estás", le escribió una mujer. "Aprendí a no darles de comer y a no enroscarme en lo que ellos quieren. Me ocupo de lo que realmente es importante, ellas 3, y nada más", disparó Defederico.

Sin embargo, el deportista mantuvo un acalorado cruce en Twitter con Ángel de Brito luego de eso. Es que el conductor de LAM retuiteó una nota sobre este tema y Matías lo atacó directamente.

“No, Ángel querido. Los que me tildan de padre ausente (desde que te hiciste amigo de mi ex) son en tu programa y algún que otro, si mirás los comentarios de mi Instagram de la foto publicada ayer son todos a favor”, escribió el futbolista.

De Brito, por su parte, respondió de inmediato y disparó: “No hice yo la nota. Date cuenta que la cito. La mamá de tus hijas cuenta su versión, y te llamamos muchas veces para la tuya. No te hagas el picante. Hablemos cuando quieras. ¿Mañana?”, tiró.