Matías Defederico inauguró una barbería para luchar contra la crisis

Con el parate del fútbol argentino y la reducción en su salario que padeció por parte de su club Agropecuario, Matías Defederico, el talentoso jugador y ex marido de Cinthia Fernández se las rebuscó para comenzar a generar ganancias extra y junto a su cuñado, Demian, el novio de su hermana Macarena, abrió una barbería en pleno Belgrano/Colegiales.

Entusiasmado con que pudo volver a abrir con turnos y tiene casi todo tomado (la barbería la abrió antes de la cuarentena pero tuvo que cerrarla hasta estos últimos días que comenzó la apertura) Matías dialogó con CARAS Digital y habló de su emprendimiento.

"Estoy aprendiendo a cortar el pelo con algún amigo que se anime (risas). La barbería la abrí antes de la pandemia para generar un ingreso extra. Proper House Barber se llama y queda en Avenida de Los Incas al 4573. Por suerte estamos llenos mal, con turno cada una hora tenemos todo programado, perdemos el cliente que pasa y te ve, pero estamos a full. Tenemos la agenda llena", comenzó contando.

"La idea es tener una cadena pero empezamos por esto bien prolijo, preferimos tener pocas sillas un servicio especifico y bien atendido. ¿Si Cinthia me pidió que le pase plata de este emprendimiento? (risas) ya se quedó con todo (risas). Pero la verdad es que la flaca me dio una mano muy grande, me hizo un móvil en el programa en el que está y fue un lindo mensaje que dimos ayer hablamos de unión de colaboración"

Además tengo que agradecerle a Cinthia porque le estoy pasando menos dinero que lo normal porque como me recortaron el sueldo por la pandemia en el club hay menos ingreso y la verdad es que ella me entendió y me banca. Yo le dije que cuando vuelva todo a la normalidad le comenzaré a pasar un poco más todos los meses. Estamos en un buen momento y eso me alegra", cerró.

¡Exitos!