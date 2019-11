Matías Defederico y Cinthia Fernández, enfrentados a muerte por sus hijas

En varias oportunidades Cinthia Fernández manifestó el calvario que vive con el padre de sus hijas, Bella, Charis y Francesca. Las cosas con Matías Defederico no son fáciles y la relación entre ellos no es la mejor, motivo por el cual llegaron a la justicia para ponerse de acuerdo en torno a la manutención de sus hijas. Según la bailarina, el futbolista no cumple en tiempo y forma con los pagos, y de hecho no siempre logra cubrir el total que acordaron en la justicia.

Esta semana volvió a ponerse en boga el tema ya que el deportista se defendió de esas acusaciones: "Me siguen haciendo reír los panelistas de TV que dicen que la madre de mis hijas las cría y mantiene sola. Yo ya demostré con pruebas y ticket de mensualidades al día. ¿Hasta cuándo la descalificación hacia mi persona como padre? Hay que investigar más y no dejarse llevar por las charlas detrás de cámara".

Indignada, Fernández salió a responderle: "No hablo mal de él ni delante ni detrás de cámaras pero sí digo que estoy en juicio de alimentos porque me pasa un número que no es el que se firmó". Y agregó: "No quiero hablar del tema porque mis hijas quedan en el medio".

"Se lo dirán porque está trabajando en un pueblo a 300 kilómetros y las nenas están todo el tiempo conmigo. Él viene una vez al mes y las ve cuando puede", cerró Cinthia respecto a la crianza.