Reapareció Jimena Barón: \"Quiero pedir perdón\"

Jimena Barón volvió a las redes sociales con un extenso video en donde explica su postura tras ser blanco de interminables críticas y polémicas. La cantante habló del perdón, su posición ante el feminismo y, sobre todo, de su salud mental.

"Mi lugar es para poner el cuero por otras que son minoría. Ella tienen necesidades que yo no tengo. Creo que el feminismo tiene que ser sobre eso hoy en día. Es un camino, es un aprendizaje que muchos lo hacen en sus casas. Yo lo hago en público, bajo el ojo de mucha gente. Me puedo equivocar y elijo este aprendizaje... y me puedo volver a equivocar. Lo triste de todo esto que pasó es la guerra entre nosotras, ¡Loco!", fue lo que dijo la cantante en su extenso descargo.

Además, "La Cobra" dio detalles sobre el lanzamiento de su nuevo corte musical, "Puta": "La Canción habla de mí, se la dediqué a todas esas minas que son señaladas e intentan hacerlas sentir mal. Es un canción que le habla a la mina...la hice con todo mi corazón. Con esta canción no quiero convencer a nadie".

Cerca del final de la grabación, la cantante pidió que escuchen las canciones que están en la cima del éxito y que se analice en qué posición ponen a la mujer.