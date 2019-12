Melina Lezcano estalló en ira contra uno de sus seguidores

Melina Lezcano salió al cruce y respondió con dureza a un seguidor que la cuestionó por las fotos que sube a sus redes sociales.

La cantante de Agapornis compartió una sensual postal en ropa interior y el follower le comentó con dureza. “Yo me preguntó se muestran así con la con... en primer plano y si le decís vos algo sos un acosador. Decidan, o le gusta mostrar y te arriesgas a cualquier grosería o no te mostrará más así viejo... A estas minas no hay por... que le venga bien”, fue el desagradable comentario del seguidor.

Melina no dudó en responderle y disparó: "¿QUE DICE? ¡Yo no me arriesgo a nada, yo me muestro cómo se me canten los ovarios! Vos en cambio te arriesgas a quedar como un machirulo asqueroso con este comentario, ¡RETROGRADO!”.