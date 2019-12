El angustiante presente de Alejandra Pradón: endeudada y estafada por su mejor amigo

Alejandra Pradón participó en "Quién quiere ser millonario", el ciclo conducido por Santiago del Moro en Telefe, donde cosechó 300 mil pesos. Dinero que le vendrá muy bien, ya que la ex vedette dio detalles de su problemático presente económico. La blonda atraviesa un duro momento y se emocionó al contar que uno de sus mejores amigos la engañó.

"Por ahora, lo único que puedo decir es que esta persona compraba cosas a mi nombre usando un código QR. Empecé a ver que aumentaban los débitos, me aparecían cosas de las que yo no sabía nada... la deuda se fue acumulando y no soy millonaria", explicó Ale y aseguro que: "Ahora se está investigando cuántas personas hay involucradas".

Según Pradón, quien hizo esta artimaña en su contra es un amigo íntimo al que incluso pensó en regalarle una propiedad. "Yo le iba a regalar la casa de mi papá que había quedado vacía. Como papá falleció, quería dejársela... imaginate cuando me enteré de esto: me cayó como un balde de agua fría...me desmayé", dijo.

Fernando Burlando tomó cartas en el asunto e inició las demandas correspondientes pero hasta el momento, no hubo resultado. "Esperamos poder demostrar todo", expresó Pradón con la esperanza de que todo se solucione pronto.