La palabra de Mica Viciconte contra Nicole: "A la larga pagás todo lo que hiciste"

La guerra entre Fabián Cubero y Nicole Neumann no tiene paz y, después del descargo de Soledad Cubero, le tocó el turno a Mica Viciconte.

Aunque no hizo referencia directa a la ex de Poroto, la rubia fue contundente a la hora de hablar de los conflictos que incomodan a su pareja. “Me pone mal verlo a él mal. Yo soy de las que piensan que en la vida todo vuelve, que es un boomerang. Si vos hacés el mal, a la larga vas a pagar todo lo que hiciste. Y es un bajón porque salen perjudicadas las personas que no tienen que salir perjudicadas”, dijo en Incorrectas sobre el nuevo enfrentamiento con Nikita.

Luego, dio su parecer sobre el descargo de su cuñada. “Sole no es una persona que sale a los medios, es perfil bajo, no le gusta. Pero, evidentemente, uno también tiene sangre. Explotó y dice ‘hablaron tantas pelotudeces que salgo a hablar yo a favor de mi hermano’. Por supuesto que ella sabe la verdad. Es su hermano y lo más importante que tiene Fabián es su familia. ¿Por qué va a mentir?”, disparó.

¿Responderá Nicole?