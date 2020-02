El fuerte descargo de Mica Viciconte tras los rumores de crisis con Fabián Cubero

Fabián Cubero y Mica Viciconte enfrentaron rumores de crisis y, por primera vez desde que iniciaron su relación, se vieron envueltos en una picante polémica.

Tal como informaron en Intrusos, la pareja se había mostrado distante en una fiesta en Carlos Paz y hasta habrían mantenido una pequeña discusión. Sin embargo, la rubia aseguró que la pareja atraviesa su mejor momento.

"No, no me separé. Lo que no entiendo es por qué dijeron eso. Estaba almorzando en mi casa, con mi familia, con Fabián, y nos quedamos los dos como diciendo '¿me estás jodiendo?'. En ningún momento discutimos", dijo la ex chica Combate.

"Es verdad que él había llegado de viaje ese mismo día a la noche, yo salía de trabajar y le dije 'necesito que me acompañes'. Él estaba vestido así nomás y obviamente no quería hacer las fotos ni nada porque el evento era para los 'artistas', ponele, de las obras. Entonces me dijo ‘no, hacé las fotos vos’ y pasó por un costado y no hubo más nada", explicó tras las versiones que dispararon en el programa de Jorge Rial.

Luego, dio un desconocido detalle íntimo para aclarar que con el futbolista está todo mejor que nunca. "Es raro, incluso le di un beso, cosa que no hago nunca. Pero ayer como estaba cansada, estaba medio mimosa, le di un beso. Todo al revés”, cerró.