Mica Viciconte causó revuelo al dejar entrever la posibilidad de una separación con su actual pareja, Fabián Cubero.

Mica Viciconte, quien estuvo en el centro de atención debido al conflicto entre Nicole Neumann, expareja de Cubero, y su hija mayor, Indiana Cubero, rompió el silencio sobre su relación con el exfutbolista en una entrevista con Catalina Dlugi para el programa radial "Agarrate Catalina."

“Si mañana Fabi y yo nos separamos y él rehace su vida y sale con otra mujer, a mí me gustaría que esa mujer lo ame a Luca, estaré agradecida que lo acompañe y ayude. Peor sería que lo trate mal, que no le dé bola”, aseguró.

Además, Mica no dudó en dirigir sus comentarios hacia Nicole Neumann, su conocida némesis, al mencionar que no tiene intención de ocupar el rol de madre de alguien que no es su hija.

Mica Viciconte reveló detalles de su relación con Indiana

En la misma entrevista, Mica Viciconte habló sobre su relación con las tres hijas de Cubero, especialmente sobre Indiana tras el conflicto con Nicole Neumann.

"Si bien nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y terminas cuidando a los seres queridos como si fueran tuyos", expresó Mica.

"Los problemas no son los chicos, el problema son los grandes, cuando involucran a los pequeños", agregó Viciconte, apuntando al conflicto de años que llevan Cubero y Neumann.

VO