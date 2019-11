Conocé el particular nombre que llevará la hija de Mike Amigorena

Mike Amigorena está a pocas semanas de ser padre junto a su novia Sofía Vitola. El actor reconoce que se encuentra ansioso y muy nervioso por la llegada de su hija: "Me agarra en un momento en el que no estoy para otra cosa más que para dedicarme a esta personita hermosa que viene. No me queda nada pendiente", contó en Involucrados.

Y en tren de confesiones, Mike reveló que su hija se llamará 'Miel'. "A mí me gustaba Fedra pero apareció Miel como un bálsamo. Hay una conocida de Viole a la que llaman así y nos gustó, nos pareció hermoso".

Por último, el actor se sinceró: "Yo no era partidario de la familia ni de traer criaturas a este mundo, pero ahora, pensándolo bien, lo que uno hace es traer soluciones para este mundo. De alguna manera, vamos a pulir a Miel para que cambie el mundo". cerró.