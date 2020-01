Miriam Lanzoni habló luego de que su ex dijera que la engañó en un impasse

Los días pasan y el dolor para Miriam Lanzoni (39), quien decidió terminar su relación con el empresario Christian Halbinger (36) luego de recibir un video de su expareja teniendo sexo con otra mujer, no cesa. Si bien ahora hay un hermetismo importante de parte de ambos, la querida y talentosa actriz, exesposa de Alejandro Fantino, se entero por CARAS que su ex había dicho que el momento del engaño fue durante un lapso de impasse en la pareja, y con total calma, sin perder los estribos aclaró la situación y aseguró que eso es un invento de él.

"No estábamos en un impasse. Tal vez lo dice así para atenuar el dolor. ¡Y si! Teníamos un proyecto de mucho amor y familia. Con sus hijos, con la hija que estábamos esperando, con los miles de planes que teníamos. Lo amaba inmensamente. Todo esto es una película de terror. Más allá de él, no entiendo todo el circo que están montando. Sabiendo que hay una familia que se rompió. Que alguien tuvo la intención exacta que asi fuese. Hay que tener mucho odio para hacer una cosa semejante. En tiempos que las mujeres nos llenamos la boca de sororidad, ir en busca de un tipo comprometido, me pregunto.... que sororidad, y luego todo este show", comenzó diciendo.



"Ahora lo único que me importa es mi trabajo. Yo estrenaba una obra en febrero con Pablo Rago que se pospuso, si Dios quiere pronto tenemos nueva fecha. Creo que el con el asunto del impasse inexistente quiso atenuar la situación. No es mala persona. Solo la cagó mal", cerró.

Historia terminada.