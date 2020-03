¡A la escuela! Mirko dejó las redes y debutó en la salita de 2 años

Mirko se transformó en un reality show y son tantas las muestras de afecto que recibe, que Marley decidió seguir compartiendo con la gente, cada uno de los hitos de su crecimiento. Tanto es así, que el conductor se animó a compartir el primer día de clases del pequeño.

"Yo estoy nervioso, ansioso y me desperté a las 6 am", contó el conductor en su cuenta de Instagram. "Ya estamos listos para ir al primer día de jardín de infantes de @mirko_ok . Mucho no entiende a dónde lo estoy llevando. Veremos cómo nos va", agregó.

Después de un verano de puro disfrute en las playas de Pinamar, el conductor retomó su trabajo en la tele y sintió que Mirko tenía que tener su espacio. "Empezamos con la adaptación, esperemos que le guste", cerró con una notable felicidad.