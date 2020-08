More Rial aclaró los rumores que indicaban que tenía Coronavirus

Durante todo el día de ayer se especuló con que Morena Rial, la hija de Jorge Rial, el conductor de "Intrusos en el Espectáculo", podría llegar a tener Coronavirus luego de que ella hiciera una historia en la que escribió "Cuarentena mude" y allí sus amigos y sus seguidores comenzaron a preocuparse.

Ahora en el día de hoy, la joven mamá de Francesco habló con "Los Angeles a la Mañana" y aclaró los tantos: "¿Tuviste alguna sospecha? le preguntó Angel de Brito y enseguida del otro lado del teléfono More respondió: "No la verdad que no. Mi papá es paciente de riesgo, el se está cuidando entonces yo cada 15 días me estoy haciendo el chequeo para llevar tranquilidad a mi familia y a la familia del papá de mi hijo. Pero no, a tu pregunta la respuesta es no, no tengo Coronavirus, estoy perfecta", comenzó contando y siguió...

"Todo es un riesgo, me fui a hacer chequeos, ahora estoy en la casa de mi mejor amiga desde hace 10 días con Francesco. Como ella vive en un country nos vinimos para acá, yo vivo en Capital y no daba para mas..." ¿De dónde salió el rumor? repreguntó Angel. "Yo subí una foto que decía cuarentena mude y cuando lo puse así todos empezaron a decir si tenia Coronavirus..."

Finalmente desde el panel le preguntaron si estaba asustada: "Si, como todos, más que nada por mi nene. No lo quiero ver con tos ni con nada, también por mi papá. Estoy re bien, igual el papá habla mucho con nuestro hijo. Él está en Córdoba y lo extraña, todos los días hacemos videollamada.