La millonaria cifra por la que More Rial demandará a la Bomba Tucumana

Morena Rial decidió avanzar judicialmente contra Gladys ‘La Bomba’ Tucumana al iniciarle una causa por calumnias e injurias a raíz de los dichos de la cantante en "Intrusos en el Espectáculo" y que le va a pedir medio millón de pesos. La artista, en agosto del año pasado, había recordado en una entrevista con Jorge Rial los malos momentos que vivió en el Bailando 2017 por su enfrentamiento con Mica Viciconte y la embestida de los fans y dijo: “Si hay alguien que sufrió bullying en el Bailando, fui yo. No saben el daño que puede hacer la gente que escribe cosas horrendas detrás de una computadora. Yo leía porque no era de ese palo. Empanada, negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, gorda, cerda, la mamá de Morena Rial”, había dicho la cantante y por esta última frase es que la joven la llevará ante la justicia.

"Si bien ya pasó hace cinco meses, Morena no me había pedido la solicitud de demandar porque teníamos otras cuestiones judiciales y ahora que está más tranquila solicitó accionar porque no tiene por qué tolerar semejante discriminación”, afirmó Alejandro Cipolla, abogado de Morena, en "El Show del Espectáculo" por AM 1300 La Salada.

“Aunque no habíamos hecho nada, no es que se la íbamos a dejar pasar. Ella opto por esperar un tiempo y la semana pasada me ordenó que iniciará las acciones legales por lo que próximamente la voy a estar notificando, la voy a llevar a tribunales a los fines de que solicite disculpas y haga el resarcimiento económico que corresponde: yo calculo que será de medio millón de pesos”, anunció el letrado, ¿qué pasará?