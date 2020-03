More Rial se cansó y aclaró dudas sobre la relación con su papá

Morena Rial atraviesa la cuarentena junto a su familia y, en medio del aislamiento, se animó a contestar preguntas con sus seguidores.

Mientras la relación con Jorge Rial es un verdadero enigma, la cantante echó por tierra cualquier versión de conflicto con su papá. "¿Hablás con tu viejo por videollamada para que vea a Fran?", le preguntó un usuario.

"Sí, obvio. Hablamos, lo vemos, ¡todo! Dejen de fantasmear", expresó More y compartió una foto de su hijo Francesco Benicio con el periodista.

Antes, la cantante también se había referido al encuentro con sus padres biológicos. "¿Querés encontrar a tu mamá biológica para decirle si yo pude ser una buena madre?" fue la pregunta que hizo un seguidor de More y ella sorprendió con su respuesta. "No, no quiero encontrarle para recriminarle nada. Sólo tendría que dar las gracias que no me abortó y por eso puedo estar viva", disparó.