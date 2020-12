Morena Rial habló sobre su debut como actriz e hizo una confesión

Morena Rial va a cumplir uno de sus grandes sueños y en la próxima temporada teatral hará su debut triunfal como actriz. La hija de Jorge Rial ya está instalada en Córdoba junto a su hijo Francesco y se prepara con todo para su gran día.

En medio de esta emoción More habló sobre cómo vive este momento después de un año complejo tras la separación de Facundo Ambrosioni y las constantes peleas con su papá.

"No puedo adelantar mucho de mi personaje, pero es una chica como que necesita sacarse fotos con una persona famosa y todo se va desarrollando a través de una mentirita", le dijo la joven a Primicias Ya sobre "La mentirita", la puesta teatral que estrenará este verano.

Luego sobre cómo se viene preparando, More sorprendió asegurando que viene tomando clases de actuación: "Estoy muy nerviosa y preparándome con todo, René me ayuda mucho para prepararme como actriz”, dijo emocionada. "El elenco que se formó es un amor y aprendo de todos. Vamos a estar hasta marzo haciendo temporada. Amo Córdoba y me encanta vivir acá. Estoy muy tranquila", cerró la futura actriz.