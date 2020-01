Moria Casán atendió a Susana: "Ella vive en otro Sistema Solar y acá le perdonan todo"

Susana Giménez se encuentra en el ojo de la tormenta por sus opiniones sobre la pobreza en Argentina. Una de las más dura a la hora de criticarla fue Moria Casán, que con su lengua afilada, aprovechó el monólogo de 'Incorrectas' para darle con un caño a la Diva de los teléfonos.

"Es una filosofa actual. Su, ¡te queremos igual! Ella está llena de millones, va y viene en helicóptero. Vive en otro sistema solar", disparó entre risas. "No sé, le vino una cosa como la familia Ingalls", agregó.

"Susana es un producto de la prensa y está condenada a salir en las revistas por cada cosa que dice. Creo que le interesa seguir rebotando, aunque sea para que la critiquen... Siempre se le ha perdonado todo, con muchos exabruptos...", señaló.

Si bien 'la One' apuntó directamente a su concepto de 'si hay mucha pobreza, que vayan al campo. Hay que plantar, enseñarles a poner gallinas en un gallinero'; dejó en claro que entre ellas, no está todo bien. "Con Susana no me une una amistad pero hemos trabajado juntas durante dos años en los 80 y la rompimos. No somos amigas, de vez en cuando voy a su programa pero ahora hace tiempo que no, a menos que me pagan pero ya ni siquiera así. No hay reciprocidad ni de una llamada siquiera".

"A Susana se le permite todo, los periodistas son sus felpudos. En la época del padre Grassi, cuando tuvo ese problema y nadie quería ir a su programa. En ese momento me llamaron para hacer el sketch y fui. Pero nunca hay reciprocidad...Las vacas sagradas están en la India. Estas son vacas de cabotaje", finalizó.