Moria Casán y Laurita Ferández se sacaron chispas en el "Cantando"

Luego de varios meses en los que se especuló con el comienzo de "Bailando por un Sueño" finalmente esto no sucedió y lo que si arrancó con todo fue "Cantando por un Sueño", ayer por la noche y como no podía ser de otra manera ni bien comenzó el programa ya comenzaron a sacarse chispas entre los protagonistas. Y en este caso las protagonistas fueron Moria Casán y Laurita Fernández.

Moria le dio la bienvenida a los conductores, Angel de Brito y Laurita pero no pudo contener su lengua filosa y le puso los puntos a Laurita: "Señorita, a usted la voy a llamar co-conductora y le voy a explicar por qué. No tengo nada personal con usted. Decirle Laurita es como un chiquitaje y Fernández es como el Presidente. No tengo nada personal contra vos”, dijo "la One" y siguió...



“Los que hablan mal de vos son otros. La mujer del Tirri dijo que eras vomitiva, yo lo único que hice fue ponerte buenas notas. Yo soy buena persona, mi amor”, finalizó ante la sorpresa de la bailarina y actriz. "¿No te gusta co-co?", le preguntó Moria... "No, me gusta Laurita", cerró Fernández con su "mejor cara".