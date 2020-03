Murió James Lipton, el conductor más querido de Hollywood

Murió el periodista James Lipton, a los 93 años, . La encargada de dar a conocer la triste noticia fue su esposa, Kedakai Turner, con un mensaje que compartió con los medios. “Hay tantas historias de James, pero estoy segura de que le gustaría ser recordado como alguien que amaba lo que hacía y tenía un tremendo respeto por todas las personas con las que trabajaba”, expresó en el sentido comunicado.

El comunicador fue reconocido a nivel internacional, por ser la cara del exitoso ciclo de entrevistas Inside the Actors Studio. El programa estuvo al aire entre 1994 y 2018 y recibió a figuras como Tom Hanks, Viola Davis, Meryl Streep, Robin Williams, George Clooney, Dave Chappelle, entre otras celebridades. Los mano a mano se daban en el diferentes teatros de Nueva York con presencia de estudiantes de actuación.

Lipton se desempeñó como decano emérito de la Actor Studio Drama School de la Universidad Pace de Nueva York. Además,tuvo la oportunidad de actuar en proyectos televisivos, en series como Arrested Development, Bewitched, Guiding Light, The Goldbergs, Cold Squad, You Are There, e incluso puso su voz para la película Bolt de Disney.