El romántico mensaje de Nancy Duplaá a Pablo Echarri

Nancy Duplaá generó una verdadera revolución en las redes sociales cuando compartió un romántico mensaje para su pareja, Pablo Echarri.

El día en el que cumplen 13 años de casados, la actriz dedicó unas tiernas palabras para su amor con una foto inédita. "Seguimos mirando para adelante juntos y felices", expresó la morocha.

El post generó una fuerte repercusión en las redes y algunos colegas celebraron el amor dedicándoles tiernos comentarios.

El año pasado, Duplaá confesó cuál es el secreto para mantener la pasión intacta después de 20 años. "Estoy enamorada, por algo estoy ahí. Para eso no hay fórmula: tenés que estar enamorado o no. A mí me gusta el tipo, estoy en el lugar donde me gusta estar", dijo en diálogo con Infobae y luego reveló cuál es la clave.

"Me calienta. De eso se trata. Da prurito hablar de ciertas cosas pero la sexualidad es una cosa importante por todo lo que te da. Después está todo lo otro que podés manejar, y que pasa o no pasa", acotó.