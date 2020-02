Zaira Nara compartió la primera foto con su bebé

Zaira Nara vive un momento de plena felicidad y este mediodía compartió la primera imagen con Viggo Silvestre, su segundo hijo.

Con un tierno post en su cuenta de Instagram, la modelo le dio la bienvenida al nuevo integrante de la familia. "No entra en mi tanto amor, estoy viviendo un sueño. Gracias hijito por esta familia hermosa que ahora formamos los 4", escribió la modelo y aportó datos de su niño que nació ayer a las 12.53 y pesó 3.700 kilogramos.

Viggo nació en la clínica Chapelco de San Martín de los Andes y su excéntrico nombre fue revelado hasta el día de su nacimiento. Semanas antes del nacimiento del pequeño, la morocha dio detalles del nombre y por qué no lo definieron hasta último momento. "Buscamos un nombre que tenga que ver con el lugar donde va a nacer que es en la Patagonia, nos gustaba Andino pero ya le puse a mi hija Malaika Andina y no sé si ponerle el mismo. Tenemos una lista que estamos probando pero no está definido. También en la elección participa “Mali”, quien se entusiasma y ya nos dio de baja los que no le gustaron. A su nombre lo elegí cuando estaba embarazada de tres meses y, en África, escuché una canción que se llamaba Malaika, nos encantó. Es de origen africano y significa ángel", explicó.

Luego, se refirió a la elección del parto humanizado. "Tengo programado un parto natural, que será en una clínica de San Martín de los Andes con un equipo de tres mujeres médicas: una obstetra, una neonatóloga y una partera. Será un parto humanizado y respetado, sin oxitocina ni anestesia peridural: excepto que sea muy necesario, no lo utilizan. Lo llaman humanizado porque esperan todo el proceso del bebé y del propio cuerpo, sin inducir nada. Me animo a algo distinto por ser mi segundo bebé y quizás el último al tener ya a la parejita", explicó.