La palabra de Nazarena Vélez en medio de la polémica con su hijo

Nazarena Vélez rompió el silencio y se refirió al supuesto conflicto con su hijo Chyno Agostini.

La tormenta se desató ayer por la mañana cuando el joven cantante hizo un fuerte descargo en sus redes, ¿dedicado a su mamá?

"Si me cruzan por calle o me ven llamenme por mi nombre. Si no lo saben directamente no me hablen. Soy "hijo de nadie" ni tampoco quiero que me junen por eso. Respeto y amo a mis padres que son los que me dieron la vida pero yo soy corta y al pie", comenzó el Chyno mediante Stories.

"Solito solito se empieza de cero, ya que no me dejan ir a buscar las cosas a mi casa. Por mi parte venía cubriendo varias. Venía bancándome varias. Pero ya que me forreen y que no me dejen ir a buscar las cosas a mi casa no", siguió en el video. "Me alejé de todo eso para irme del puterío de lo que no me sirve. Ya hay cosas que no me aguanto", agregó.

Lo cierto es que, tras este mensaje, la rubia dio su palabra. Aunque no quiso explayarse en los detalles, la vedette se encargó de aclarar los tantos. "No tengo nada para decir de mi hijo. Gracias a todos por la preocupación", expresó en Insta Stories.

A mediados de 2019, surgió el rumor de que Nazarena había echado al Chyno porque metió en su casa a alguien que había conocido por redes sociales. Sin embargo, la diosa desestimó las versiones en exclusiva para CARAS. "Como voy a echar a mi hijo de mi casa, estamos todos locos. No estoy pasando un momento de enojo con el Chyno, y si lo estaría, jámas en la vida echaría a ninguno de mi tres hijos de mi casa. No sé de donde salió esa información, nada que ver", disparó.