Kim Kardashian asegura que su papá reencarnó en Psalm West, su hijo

Cuando la madre subrogante de Kim Kardashiana y Kanye West estaba embarazada de Psalm West, un médium en Bali le dijo a la empresaria que el bebé sería la reencarnación de su difunto padre, Robert Kardashian.

En una entrevista con E!, la dedicada madre e influencer habló sobre las particulares cosas que han sucedido desde entonces y que la han convencido de que la médium tenía razón.

"Mi hijo, Psalm, es probablemente el bebé más feliz del mundo", comenzó con su relato. "Siempre está sonriendo, siempre feliz", remarcó. Asimismo, se refirió a su fiel creencia de que su padre está reencarnado en su niño: "En nuestro programa, mostramos que estábamos en Bali, y una mujer, una médium ciega, se me acercó y me dijo que iba a tener otro hijo y que iba a ser mi padre reencarnado ", explicó y agregó: "Ella no tenía idea de que Kanye y yo estábamos en el proceso de subrogación nuevamente. Nadie lo sabía. Nadie en mi tripulación sabía que tenía una madre sustituta que estaba embarazada de un niño".

Asimismo, Kim reveló situaciones que sucedieron fuera de la cámara y que la convencieron a ella y a su famosa familia de que el pequeño Psalm tiene el espíritu del difunto abogado dentro.

"Tuve que irme de viaje y realmente necesitaba que mi niñera se quedara con Psalm. Ella tenía programado un baby shower, al que no podría faltar y por ese motivo no podría cuidarlo. Como necesitaba que sí o sí lo cuidara, le di el permiso para que llevara a mi hijo al baby shower. Realmente necesitaba la ayuda. Ella lo llevó y una mujer se le acercó. Quiso saber si era su hijo y fue entonces que la niñera le explicó que solamente lo estaba cuidando. La señora, le dijo: 'Bueno, solo tengo algo importante que decirte, por favor dile a su madre que este es un miembro de su familia reencarnado' ". Que numerosos extraños le hayan dicho lo mismo a la mujer de 39 años es lo que la hizo comenzar a pensar que la reencarnación podría ser real. "Múltiples personas que no tenían idea de que era mi niñera ni nada se acercaron a mi bebé para decirle que era un miembro de la familia reencarnado", dijo Kardashian.

"Así que toda mi familia, todo el tiempo, piensa que es mi papá y es tan emocional y cercano a él". Pero no sólo los comentarios hicieron de que Kim se convenciera. Aparentemente, el bebé comparte rasgos similares a los de Robert. "Es zurdo, como mi papá", reveló y sumó: "Entonces, todas estas cosas que pasan me convencen día a día. Ni siquiera sé si yo creía en la reencarnación, pero ahora sí. ¡Quiero creerlo!".