Natalie Weber compró dos mascotas y desató la polémica

Natalie Weber volvió a ser noticia por una excéntrica compra. Después de generar controversia por la muñeca réplica de su hija Mía, la esposa de Mauro Zárate generó revuelo en las redes sociales cuando compró dos caninches colorados.

La diosa gastó 70 mil pesos por los dos perritos por lo que, antes de enfrentar cuestionamientos decidió justificarse. "No estoy en contra de la adopción ni mucho menos. Por el contrario, estoy a favor. Pero en este caso tenía el dinero para comprarme los perritos que quería y me quise dar el gusto. No entiendo cuál sería el problema de eso, yo no le veo nada malo", dijo.

"Me imagino que me llegarán todo tipo de críticas porque no adopté y compré. No soy una persona que me guste dar explicaciones. Pero primero, aclaro que no los fui a buscar, me los trajeron, porque estoy cumpliendo con la cuarentena", aclaró.